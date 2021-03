Weer tik voor PSV: winst op Ajax net voor tijd weggegeven

Wachten op privacy instellingen... Pablo Rosario in duel met Ajacied Mohammed Kudus (foto: ANP). Volgende Vorige vergroot 1/2 Schmidt na het gelijke spel met Ajax

PSV heeft opnieuw een zware tik gekregen. De Eindhovenaren stonden lang met 1-0 voor in de topper tegen Ajax, maar de Amsterdammers maakten in de slotminuut gelijk door een benutte penalty. Door het gelijke spel lijken de kansen van PSV op een nieuwe titel verkeken. Welke zaken vielen er op?

Job Willemse Geschreven door

1. Mentale tik

Opnieuw krijgt het PSV van trainer Roger Schmidt dus een enorme mentale tik te verwerken. Donderdag ging het al mis in de slotfase van het Europa-Leagueduel met Olympiakos en zondag dus weer. PSV had zelf de kansen om al eerder op 2-0 te komen. Yorbe Vertessen scoorde ook nog, maar dat doelpunt werd afgekeurd wegens hands.

De vraag is nu hoe veel mentale tikken de ploeg van Schmidt nog kan hebben. Door de late gelijkmaker van Ajax, blijft het verschil tussen de twee ploegen 6 punten, waarbij Ajax nog een wedstrijd tegoed heeft. En wat doet deze zoveelste tegenvaller met de gesteldheid van de PSV'ers? Het geloof in de titel zal (opnieuw) een flinke knauw hebben gekregen.

2. PSV vervalt in dezelfde fouten

De nul houden, kansen afmaken, een wedstrijd killen: het zijn zomaar wat zaken die PSV gedurende het seizoen wilde verbeteren, maar na 24 speelrondes vervallen de Eindhovenaren nog altijd in dezelfde fouten.

PSV ging in de tweede helft slordig om met de geboden ruimtes, net als afgelopen donderdag tegen Olympiakos. En net als toen ging het ook nu weer mis.

Vooropgesteld: PSV revancheerde zich goed van de mentale tik van afgelopen donderdag en was in de altijd beladen wedstrijd tegen Ajax, de huidige koploper, zeker niet de mindere. Maar in het voetbal moet je jezelf wel belonen en dat laat PSV na. Dan kun je spreken van pech, maar counteren, omgaan met ruimtes en kansen afmaken zijn kwaliteiten die als speler toch goed van pas komen.

3. Titel verder uit zicht

Waar de teleurstelling toch de overhand zal hebben, is de reactie van PSV zondagmiddag toch wel positief te noemen. De Eindhovenaren zullen zich de komende tijd allereerst moeten zien te herpakken van deze klap, maar al snel zal de focus moeten zijn op het binnenhalen van plek 2.

Natuurlijk: Ajax is er nog niet, maar PSV kan na hun jongste krachtmeting nog op een maximaal aantal punten komen van 81 punten. De laatste vijf jaar (op het afgebroken vorige coronaseizoen na) was dat niet genoeg voor de titel. En dus moet de focus simpelweg op het winnen van wedstrijden, en ondertussen hopen op fouten van Ajax.

4. Afwezigheid Mohamed Ihattaren

Mohammed Ihattaren zat niet bij de selectie van PSV, aangezien hij afgelopen donderdag een gebrek aan discipline, motivatie en teamspirit toonde, zo liet de club zondagmorgen in een persverklaring weten. Het is niet de eerste keer dat Ihattaren en PSV dit seizoen botsen. Het moge duidelijk zijn dat het huwelijk tussen PSV (Schmidt) en Ihattaren nog geen geslaagd huwelijk is.

Je kunt kijken naar wat Schmidt doet, maar duidelijk is toch dat Ihattaren zich moet laten zien op het veld. En juist dat ontbreekt dit seizoen. Ihattaren heeft genoeg minuten gehad dit seizoen en brengt gewoon te weinig. Hij laat te weinig zien, scoort amper en levert ook bijna geen assists.

En dan kun je geen eisen stellen als speler, maar moet je harder werken en je voeten laten spreken in de minuten die je krijgt. Om nu te stellen dat het huwelijk tussen PSV en Ihattaren voorbij is, is te kort door de bocht. Maar de bal ligt bij het talent.

Roger Schmidt over de afwezigheid van Ihattaren:

