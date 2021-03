Zeldzame kuifcaracara Pino is al een week zoek, beloning voor de vinder

Wie heeft Pino gezien? vergroot

Al een week lang is 'ie vermist: Pino, de zeldzame kuifcaracara van Arno Jansen uit Loon op Zand. Die is inmiddels ten einde raad en looft 500 euro uit voor degene met de gouden tip.

Sven de Laet Geschreven door

Een 'uit de hand gelopen hobby', zo noemt Arno de bonte verzameling vogels in zijn tuin aan de Kloosterstraat. Toch is Pino een van de meest bijzondere exemplaren. "Een prachtig beest. En kuifcaracara's zijn ook nog een van de slimste roofvogels ter wereld." Uitgerekend die eigenschap heeft er nu voor gezorgd dat het dier al dagen spoorloos is. "Pino ziet mij altijd de volière open en dicht doen. Daardoor heeft hij geleerd hoe dat moet en nu is het hem zelf gelukt."

De eerste dagen na zijn ontsnapping vloog de vogel - die normaal alleen voorkomt in Zuid-Amerika - nog regelmatig over het huis van Arno heen. Dat maakte het extra pijnlijk. "Normaal gesproken als ik fluit, komt hij meteen kijken of er eten is. Maar 's winters zorgen we altijd dat onze vogels wat extra vet op de botten hebben. Blijkbaar had hij nu nog niet genoeg honger om terug te komen."

"Ik schat in dat Pino maximaal 25 kilometer van huis is."

Inmiddels is Pino al vier dagen niet meer gezien. Toch verwacht Arno niet dat hij ver weg is. "Het is niet het type vogel dat lange vluchten maakt. Ik schat in dat hij maximaal 25 kilometer van huis is." De kans is dus groot dat Pino zich nog altijd in onze provincie begeeft.

Toch heeft nog niemand zich gemeld met goed nieuws. "Er hebben wel wat mensen gebeld die denken dat ze Pino hebben gezien. Maar aan de hand van hun omschrijvingen kan het net zo goed een normale buizerd zijn. Eigenlijk heb ik een foto of filmpje nodig. Dan zie ik meteen of het onze Pino is."

Vooralsnog houdt Arno hoop. "Het is een zeldzaam beestje dat op moet vallen. Zo is hij tussen de 50 à 60 centimeter groot en heeft hij in de lucht een spanwijdte van wel 130 centimeter. Daarnaast kun je hem herkennen aan de spierwitte punten van zijn vleugels en staart. En tot slot: is ie opgewonden, dan wordt zijn snavel vuurrood."

Denk jij Pino te zien? Dan zie je hieronder hoe je Arno kunt bereiken.

Wachten op privacy instellingen...

vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.