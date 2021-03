Gehandicapte man rijdt met driewieler de Kleine Dommel in

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision vergroot

Bij het Queensvenpad in Geldrop is zondagmiddag een man met zijn elektrische driewieler in de Kleine Dommel terechtgekomen. Na een stuurfout kwam de gehandicapte bestuurder aan de andere kant van de weg naast het fietspad terecht. Door het hoogteverschil kantelde de driewieler, waarna de man met fiets en al in de rivier viel.

Sven de Laet Geschreven door

Door het mooie weer zagen veel mensen het gebeuren. Een van hen heeft met een tak geprobeerd de man tegen te houden. Daardoor kon de man het hoofd boven water houden. Als geluk bij een ongeluk gebeurde het allemaal op maar 200 meter afstand van het politiebureau. De eerste agenten waren dan ook binnen de kortste keren aanwezig. Zij sprongen meteen het water in. Daar hebben ze met hulp van collega's van de brandweer en ambulance de man even later uit het water gehaald.

Traumaheli

Eenmaal op het droge werd de man onmiddellijk uitgekleed en naar de ambulance gebracht om zich op te warmen. Inmiddels was ook een traumahelikopter aanwezig. De trauma-arts heeft de man ter plekke onderzocht. Daar werd al snel besloten dat de man zonder begeleiding van de trauma-arts naar het ziekenhuis kon worden gebracht voor verdere controles. De driewieler is niet veel later door een bergingsbedrijf uit het water gevist.

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision vergroot

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision vergroot

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision vergroot

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.