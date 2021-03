Op deze privéschool krijgen alle leerlingen weer elke dag les

Wachten op privacy instellingen... Eindelijk weer leerlingen in de klassen (foto: Noël van Hooft) Volgende Vorige vergroot 1/2 Leerlingen van het Luzac College mogen weer iedere dag naar school.

De middelbare scholen zijn weer open. Na tweeënhalve maand thuisonderwijs kunnen de leerlingen weer één of twee dagen naar school. Op het Luzac College in Eindhoven gaat het anders: hier kunnen alle leerlingen weer alle dagen naar school.

Noel van Hooft

Op deze privéschool zijn de klassen altijd al kleiner en is afstand houden geen probleem. De school is dus weer open, maar wel met maatregelen:

Leerlingen moeten anderhalve meter afstand houden van elkaar en van de docent .

Mondkapjes zijn verplicht tijdens verplaatsingen.

Leerlingen in vaste tweetallen laten werken.

"Sommige leerlingen moeten nu twee uur eerder opstaan."

Rond halfnegen komen de 110 leerlingen van het Luzac de school binnen. De helft met nog slaperige ogen omdat het ritme opeens heel anders is. "Er zijn leerlingen die vijftig kilometer moeten reizen. Die leerlingen moeten nu twee uur eerder opstaan", vertelt rector Jackeline Tullenaar.

Tullenaar heet de leerlingen welkom met enthousiasme en een glimlach, die zelfs onder haar mondkapje zichtbaar is. Af en toe moet ze een leerling aanspreken die geen mondkapje draagt. "Het is belangrijk om leerlingen op hun gedrag te wijzen", zegt ze erbij.

Dat ze in een luxepositie zitten, beseffen ze op de privéschool maar al te goed: "Omdat wij zo’n kleine klassen hebben, mag iedereen weer elke dag en de hele dag naar school."

"Ik wil het liefst ook iedereen weer even een knuffel geven."

Dat is het grote verschil met de normale middelbare scholen in Brabant. "Zo heeft de brugklas hier maar acht leerlingen", vertelt de rector terwijl ze de klas binnenloopt. Het enige verschil is dat de tafeltjes nu uit elkaar staan.

"Verder hebben we aan de klassen niks hoeven aanpassen." Andere scholen in Brabant hebben de afgelopen week moeten puzzelen met kleinere klassen. Sommige gaan lesgeven in bijvoorbeeld een theater. Ook moeten de honderden leerlingen gespreid naar school komen.

De leerlingen op het Luzac zijn vooral blij dat ze eindelijk iedereen weer kunnen zien. "De sociale contacten zijn belangrijk", vertelt de 14-jarige Arthur. Posters moeten duidelijk maken dat die contacten wel op afstand zijn en dat een high-five of knuffel niet de bedoeling is. "Moeilijk", zegt de rector meteen. "Ik wil het liefst ook iedereen weer even een knuffel geven."

De rector is trots dat haar leerlingen nauwelijks tot geen achterstand hebben opgelopen, zo bleek tijdens een online toetsweek. Docent Theo van Eert weet hoe dat komt: "Door de kleine klassen hadden we het snel door als iemand extra begeleiding nodig had."

"We leven nu een jaar met corona, we moeten er ook mee leren leven."

En voor de leerlingen die thuis echt niet konden leren, werd een uitzondering gemaakt. Zo mocht Christiano (12) al vanaf februari weer naar school. "Ik kon thuis niet zo goed leren. Mijn zusje kreeg ook online les en als ze dan klaar was, kwam ze steeds mijn kamer binnen en dat was irritant."

Als het aan de rector, de docenten en de leerlingen ligt, gaat de school niet voor een derde keer op slot. "We leven nu een jaar met corona, we moeten er ook mee leren leven", sluit docent Theo af.

