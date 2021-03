Suzan (26) werd door haar moeder opgelicht voor tienduizenden euro’s

Suzan is heel blij met alle hulp die ze krijgt (foto: Facebook Suzan de Fijter). vergroot

Suzan de Fijter (26) uit Tilburg en haar broer Gijs uit Roosendaal werden door hun eigen moeder opgelicht en zitten sindsdien met een fikse schuld van 53.000 euro. Dankzij een crowdfundingactie krijgen ze inmiddels hulp van alle kanten en hebben ze al bijna 19.000 euro opgehaald.

Opgelicht worden door je eigen moeder klinkt bijna als het verhaal van een slechte film. Helaas werd het voor Suzan en haar broer werkelijkheid. “Ongeveer zes jaar geleden kwamen mijn vader, broer en ik erachter dat onze moeder ons financieel uitgekleed heeft achter onze rug om”, schrijft ze.

Helaas was het toen al te laat. Haar moeder gaf uiteindelijk toe dat ze haar kinderen gebruikt heeft voor financieel voordeel. Waar het geld al die tijd naartoe is gegaan, is nog altijd niet duidelijk. "We weten het tot op de dag van vandaag niet." Duidelijk is wel dat Suzans moeder kampt met psychische problemen.

"De schulden hebben veel invloed op onze toekomst."

Suzan legt uit hoe ze werden opgelicht. “Ik was destijds 16 en mijn broer 17”, vertelt ze. “We moesten van haar het volledige leenbedrag aanvragen bij DUO toen we gingen studeren en dat geld overmaken naar haar rekening. Zij zou dit bewaren en zodra we klaar waren met de opleiding, zou ze dit aflossen zodat we hier nooit last van zouden hebben. Ze nam het geld iedere maand contant op en is hiermee weg.”

Daarom heeft Suzan nu een schuld van 37.288 euro op haar naam. Haar broer heeft nog eens 17.562 euro schuld. “Bedragen die niet te overzien zijn en veel invloed hebben op onze toekomst. Daarom begonnen we een rechtszaak.”

"Je gaat er niet vanuit dat je ouders het slecht met je voor hebben."

Suzan en haar broer hoopten dat de schuld daarmee de verantwoordelijkheid van hun moeder zou worden. “Mijn moeder zegt dat nergens is vastgelegd dat ze het geld terug zou betalen. Dat klopt, je gaat er niet vanuit dat ouders het slecht moet je voor hebben.”

Omdat Suzans moeder een uitkering krijgt, ontvangt Suzan nu elke maand 60 euro van haar. “DUO wil geen uitzondering maken en daarom is mijn maandbedrag rond de 250 euro, nog dertien jaar lang. Dat voelt elke maand onbeschrijflijk.”

Via een crowdfunding vroeg ze om hulp en die kreeg ze. “Woorden schieten te kort. Het is echt hartverwarmend en helpt ons zo enorm op weg.” In twee weken tijd is al bijna 19.000 euro opgehaald.

