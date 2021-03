Man met glas in gezicht geslagen in shishalounge, wie kent de dader?

Wachten op privacy instellingen... Foto: politie. Volgende Vorige vergroot 1/2 Politie toont dader van mishandeling in Breda

Een 19-jarige Oosterhouter is vorig jaar in juli met een glas tegen het hoofd geslagen in een shishalounge aan de Industriekade in Breda. Het glas miste zijn oog op een haar na, zo bleek later in het ziekenhuis. De politie is nog altijd op zoek naar de dader en heeft beelden vrijgegeven van de mishandeling.

Ron Vorstermans

De mishandeling is even geleden en vond op woensdag 15 juni plaats. In de shishalounge ontstond die middag rond kwart over vijf 's een ruzie tussen twee mannen: het slachtoffer en de dader. Dat opstootje ontstond vrijwel uit het niets, want de sfeer was aanvankelijk ontspannen, zeggen getuigen.

Tijdens een plotse worsteling werd het 19-jarige slachtoffer met een glas tegen het hoofd geslagen. Hij liep een flinke hoofdwond op en moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Daar bleek dat het glas zijn oog op een haar na had gemist.

Signalement

De politie is op zoek naar meer informatie over de dader, die op bewakingsbeelden duidelijk te zien is. Het gaat om een getinte jongeman van ongeveer 20 jaar oud. Hij droeg op de dag van de mishandeling een paars T-shirt en witte sportschoenen. Wie de dader denkt te herkennen, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.

