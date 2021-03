Vrouw (18) komt met fiets onder auto terecht en overlijdt

Bij een aanrijding in Katwijk is maandagmiddag een 18-jarige vrouw uit Cuijk om het leven gekomen. Het slachtoffer zat op een fiets en werd geschept door een auto. Door de klap kwam ze onder de auto terecht.

Het ongeluk vond rond halfvier plaats in de Liefkeshoek. Met een heftruck van een rozenkwekerij in de buurt is het slachtoffer onder de auto vandaan gehaald.