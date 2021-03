Oplichter wilde met doneeractie verdienen aan doodgeschoten Bas van Wijk

Bas van Wijk (archieffoto). vergroot

Een 20-jarige man uit Helmond is maandag opgepakt voor online oplichting. De politie kwam hem op het spoor nadat hij op internet een verdachte doneeractie was begonnen voor Bas van Wijk die in Amsterdam werd doodgeschoten. Hierna kwamen twee andere verdachte doneeracties en enkele WhatsApp-fraudes in beeld.

De 24-jarige Bas van Wijk werd op zaterdag 8 augustus doodgeschoten in het Amsterdamse park De Oeverlanden. Bas wilde voorkomen dat een horloge van een van zijn vrienden werd gestolen. Dit horloge bleek uiteindelijk een imitatie-Rolex te zijn.

Online doneeractie voor Bas

Enkele dagen later begon de Helmonder een online doneeractie om geld op te halen voor de uitvaartkosten. De familie van Bas wist nergens van en meldde zich bij de politie in Amsterdam.

De doneeractie is snel gesloten nadat de politie contact had met de aanbieder van de website. Daardoor bleef het bij een klein bedrag. Het gedoneerde geld is direct teruggestort op de bankrekeningen van de donateurs.

Meer doneeracties en WhatsApp-fraude

Al snel kwam de politie in Amsterdam uit bij de 20-jarige Helmonder. De recherche in Helmond nam de zaak over en ontdekte twee andere verdachte doneeracties en enkele WhatsApp-fraudes. Een van de WhatsApp-slachtoffers maakte meer dan 6500 euro over.

De Helmonder zit vast voor verder onderzoek.

