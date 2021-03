Vrouw met rollator vlucht uit brandend huis

1/2 Huis in brand in Helmond, bewoonster met rollator weet op tijd buiten te komen

In een woning aan de Sluisdijk in Helmond heeft maandagavond een grote brand gewoed. De bewoonster, een oudere vrouw, wist met haar rollator op tijd buiten te komen. Ze liep naar de buren die direct het alarmnummer hebben gebeld.

Het vuur brak rond kwart voor tien uit. Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer was snel ter plekke. Brandweermannen moesten de voordeur forceren om in het huis te komen.

Uitslaande brand

Vermoedelijk brak de brand uit bij de kachel. De brand was uitslaand. In de woonkamer en op de eerste verdieping is veel schade.