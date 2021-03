Verdachte koffer in Uden neergelegd door ernstig verwarde man

Wachten op privacy instellingen... Het bewuste koffertje (foto: Marco van den Broek / SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Verdacht koffertje bij gemeentehuis in Uden

Het gemeentehuis in Uden en een deel van de markt daar werden dinsdagochtend rond halfnegen ontruimd nadat er een verdacht koffertje was gevonden in de buurt van het gemeentehuis. Rond kwart voor elf bleek na onderzoek van de politie dat het ging om een lege koffer en dat er dus geen risico was. De politie weet wie het koffertje bij het gemeentehuis heeft neergezet. Het gaat om een ernstig verwarde man uit Uden.

De politie heeft dinsdagochtend contact met hem gehad, maar hij is niet aangehouden, geeft een politiewoordvoerder aan. "De man vertoonde ernstig verward gedrag en zijn motivatie blijft onduidelijk", zegt hij. Voor de man wordt de benodigde hulp ingeschakeld.

Weer naar binnen

Rond kwart over tien mochten de gemeentemedewerkers die buiten stonden, weer naar binnen. De politie was toen nog wel bezig met onderzoek.

Burgemeester Henk Hellegers van Uden liet iets voor tien uur al weten niet uit te gaan van een serieus gevaar. Hij gaf aan dat er een 'rare boodschap' met nogal wat taalfouten op de koffer was gevonden. "Veiligheid staat voorop", zei hij. "Vandaar de ontruiming."

De boodschap op de koffer was: 'De begrooting van de VVD van Rutte 2021. Sinterklaas is uit gegeefven van ons belasting geld.' De politie onderzoekt nog wie er achter de actie zit en wat de bedoeling achter de actie was.

Buiten wachten

Zo'n vijftig medewerkers van de gemeente waren dinsdagochtend op het gemeentehuis aan het werk. Zij wachtten na de vondst van de koffer buiten tot ze weer aan het werk konden.

Als het om een ludieke actie gaat, dan vindt de burgemeester dit ook een ernstige zaak, zei hij. "Verspilling van tijd en geld als je ziet hoeveel mensen hier nu mee bezig zijn."

Onbeheerd koffertje

Rond halfnegen kwam bij de politie de melding binnen dat er een koffertje onbeheerd op de Markt in de buurt van het gemeentehuis stond. Daarna werd besloten het gemeentehuis en een deel van de Markt te ontruimen, liet een woordvoerder van de politie eerder dinsdagochtend weten. Het was vervolgens wachten op specialisten die naar Uden moesten komen om te bekijken wat er in het koffertje zat.

Op het moment van de melding was de burgemeester niet op het gemeentehuis. Hij zat vanuit huis te vergaderen met zijn collega's van het college van B en W. De gemeentesecretaris, die wel op het gemeentehuis was, waarschuwde Hellegers die vervolgens zelf naar het gemeentehuis ging om poolshoogte te nemen.

