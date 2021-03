Winter van februari duurde niet lang genoeg voor een jachtverbod

De winter van februari duurde te kort om een jachtverbod in te stellen. Dat antwoorden Gedeputeerde Staten op vragen de Partij voor de Dieren (PvdD). Bovendien was het jachtseizoen op wilde dieren al gesloten toen de eerste sneeuwvlokjes neerdwarrelden.

De PvdD vroeg om zo’n jachtverbod, omdat de dieren weerloos waren in de sneeuw. Volgens GS valt dat wel mee. Watervogels verlaten hun bevroren plassen en verhuizen tijdelijk naar plekken waar geen ijs ligt, zoals bijvoorbeeld de Biesbosch.

Grote zoogdieren hebben genoeg vet op de botten om een weekje sneeuw door te te komen. Alleen de zwakke dieren leggen het loodje, maar dat is volgens het dagelijks bestuur van de provincie natuurlijke selectie.

Jachtverbod onder voorwaarden

De provincie kan wel een jachtverbod opleggen, maar dan moet er meer dan 21 dagen een pak sneeuw liggen dat de bodem voor 90 procent bedekt. Een verbod kan ook als er langer dan een week sprake is van bevroren sneeuw of ijs en wanneer open water voor meer dan 50 procent bevroren is.