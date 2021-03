De stem van Tilburg: 'Niet in de schoolbanken, wel het volle collegegeld’

Wachten op privacy instellingen... Foto: Spot on Stories Volgende Vorige vergroot 1/2 Krasse Tilburgse hangouderen geven hun mening over de politiek

Op wie stemmen Brabanders op 17 maart? En waarom? In aanloop naar de verkiezingen steekt Omroep Brabant de anderhalve meter lange thermometer in de samenleving. We trappen af in Tilburg, waar het alle kanten op gaat.

In studentenstad Tilburg zijn veel studenten van plan te stemmen, maar echt verdiept hebben ze zich nog niet. De prioriteiten liggen ergens anders: "Van het klimaat lig ik niet echt wakker, ik maak me nu vooral druk of ik mijn studie haal."

"Er zijn nu geen baantjes, maar onze huur gaat niet omlaag."

Isabel en Roos weten nog niet op wie ze stemmen, wél waar ze op gaan letten. Isabel: "Er moeten goede regelingen komen met scholen en universiteiten. Ik ben door corona helemaal niet op de universiteit geweest, maar we betalen wel de volle bak aan collegegeld."

Daar mag best een financiële tegemoetkoming tegenover staan, vindt Roos. "Er zijn nu geen baantjes, maar onze huur gaat niet omlaag en het collegegeld is zelfs verhoogd."

Veel hbo- en wo-studenten stemmen GroenLinks en D66. Ook Elsemieke koos eerder voor GroenLinks, nu overweegt ze als pas afgestudeerde een stem op de VVD. "Als student is de VVD niet in je voordeel, maar nu wil ik werk kunnen vinden en een huis kopen."

"Of je door een kat of een hond gebeten wordt, gebeten word je toch."

Op de Heuvel zit een groep die de eerste stappen op de huizen- en arbeidsmarkt al een hele poos geleden heeft gezet. Deze hangouderen, die zichzelf de 'Heuvel Bastards' noemen, lachen en zingen wat af. De coronacrisis lijkt even heel ver weg.

Hoewel, ze blijken niet allemaal optimistisch: "Ik ga niet stemmen. Of je door een kat of een hond gebeten wordt, gebeten word je toch. De kosten van corona moeten worden terugbetaald, alles wordt duurder." Bij degenen die wel stemmen, lopen de voorkeuren uiteen. De een stemt op Wilders: "Hij heeft acht van de negen keer gelijk." De ander stemt 'never nooit niet' op de PVV.

Meer Tilburgers zeggen vooral op wie ze niet gaan stemmen, meestal de PVV. Zo ook een jonge moeder, die vindt dat 'gelijkheid in de samenleving, discriminatie en racisme' nu eindelijk hoog op de politieke agenda moeten.

"DENK is belangrijk voor ons moslims in Nederland."

Ook Raima, die voor het eerst mag stemmen, vindt het belangrijk dat discriminatie wordt aangepakt. DENK is volgens haar de beste partij om daarvoor te zorgen: "Die staan naast ons en zijn voor vrijheid. Dat is belangrijk voor ons moslims in Nederland." Ze ervaart zelf weinig discriminatie, het is haar meer te doen om problemen bij scholen en organisaties.

Door de toeslagenaffaire laaide de discussie over institutioneel racisme op. Niet iedereen in Tilburg kan zich vinden in de ophef. "Heel Nederland is tegen Rutte", zegt Annemie, "terwijl hij zoveel voor het land gedaan heeft." Vooruit, die toeslagenaffaire, dat kon beter. "Maar is dat nou echt Ruttes schuld? Als die alles bij moet houden…"

