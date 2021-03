Kapper Joep verlost om 5 uur 's ochtends hoogste bieder van coronakapsel

Kapper Joep Arts is er weer klaar voor (foto: Imke van de Laar). vergroot

Nog een dagje en dan mogen de kapsalons weer open. Wie echt niet meer kan wachten om van zijn woeste coronakapsel te worden verlost, kan bieden op een veiling van kapper Joep Arts in Oss. De hoogste bieder mag woensdagochtend om vijf uur, meteen na het aflopen van de avondklok, in de kappersstoel plaatsnemen.

De scharen liggen klaar en het bier staat koud in herenkapsalon en barbierszaak Kei Scherp in Oss. "Want we willen vannacht wel proosten op de heropening", legt kapper Joep Arts uit. Hij opent de deuren woensdagochtend in alle vroegte al. Een ludieke actie. Maar ook handig met een agenda die de komende weken overvol is. "Door de avondklok kunnen we niet langer doorwerken. Dus beginnen we maar extreem vroeg", legt Joep lachend uit.

"Mooi dat trouwe klanten je dit gunnen."

Wie als eerste door Joep geknipt wil worden, moet daar wel diep voor in de buidel tasten. Via een veiling kan er geboden worden. En de teller staat dinsdagmiddag al op 230 euro. Joep: "Dat is echt boven verwachting. Hoe hoog het bedrag uiteindelijk wordt, maakt me niet uit. Het is vooral een bevestiging dat we er niet alleen voor staan en dat voelt goed."

De twee hoogste bieders krijgen een behandeling naar keuze. Naar de reden waarom iemand daar zo veel geld voor over heeft, kan Joep alleen maar gissen. "Ik denk dat het een combinatie is van een woest coronakapsel, het leuk vinden om de eerste te zijn en ons een extraatje gunnen." Overigens gaat een deel van de opbrengst van de veiling geschonken aan de kinderboerderij in Berghem.

"We mogen eindelijk weer open en hebben er zin in!"

De zaak van Joep is nu elf weken dicht geweest. En tijdens de eerste coronagolf zeven weken. Dat heeft er flink ingehakt. Joep legt uit: "In een jaar tijd zijn we dus vierenhalve maand dicht geweest. We hadden een potje voor investeringen. Dat hebben we nu moeten gebruiken om te overleven. Maar nu mogen we eindelijk weer open en we hebben er zin in!"

