90-jarige beroofd van haar portemonnee, omstanders pakken de dader

Een vrouw van negentig is maandagmiddag in Bergen op Zoom beroofd van haar portemonnee. De dief, een vrouw, kwam niet ver met de buit. Ze liep na de beroving van het slachtoffer die achter een rollator liep in de armen van twee voorbijgangers. De mannen grepen haar bij de kladden.

Sandra Kagie Geschreven door

De beroving gebeurde maandagmiddag rond halfvier op de Van Assendelftstraat in Bergen op Zoom. Het hoogbejaarde slachtoffer uit die plaats had net boodschappen gedaan. Ze liep achter haar rollator toen een vrouw plotseling haar tas pakte en haar portemonnee eruit haalde.

De dief gaf de tas terug en vervolgens rende ze weg naar de Van der Goesstraat. Daar liep ze in de armen van twee mannen die haar tegenhielden. Ze verzette zich volgens de politie door te schoppen en te slaan. Uiteindelijk droegen de mannen haar over aan de politie.

Verdachte zit nog vast

De verdachte is een vrouw van veertig uit Terneuzen. Ze is maandagavond verhoord en zit nog vast, laat de politie dinsdag weten. De politie zal de twee mannen nog extra bedanken voor hun kordate optreden.

