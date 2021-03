De stem van Waalwijk: 'Meer oog voor de positieve kanten van Brabant'

Wachten op privacy instellingen... Foto: Spot on Stories Volgende Vorige vergroot 1/2 In Waalwijk zijn veel mensen die het vertrouwen in de politiek dusdanig kwijt zijn, dat ze bij de verkiezingen niet gaan stemmen.

Op wie stemmen Brabanders op 17 maart? En waarom? In aanloop naar de verkiezingen steekt Omroep Brabant de anderhalve meter lange thermometer in de samenleving. In Waalwijk lijkt het vooral de vraag óf mensen gaan stemmen.

Anna Deems & Mattijs Smit Geschreven door

Op wie ze precies gaat stemmen, weet Annie nog niet. Maar dát ze gaat stemmen, staat vast: "Je moet wel je stem laten horen, anders mag je ook geen commentaar geven."

En commentaar op wat er beter kan in Den Haag heeft ze wel. De politiek mag bijvoorbeeld wel meer doen voor ondernemers die net voor de coronacrisis waren begonnen: "Die krijgen niets." En voor ouderen, die toch al zoveel alleen zitten en slechts één gast mogen ontvangen.

"Politiek boeit mij niet."

Opvallend veel Waalwijkers zijn, in tegenstelling tot Annie, helemaal niet zo happig op de komende verkiezingen. De een ‘boeit het niet’, de ander heeft er ‘geen verstand van’ en weer een ander is zo teleurgesteld door alle loze beloftes dat hij het maar helemaal opgeeft.

Heeft de weerzin iets te maken met een kloof tussen politiek en provincie? Daarover zijn de meningen op straat verdeeld. "Hier wordt niets gedaan, terwijl in Den Haag alles geregeld wordt", vindt de een. "De Kamer is er voor iedereen", zegt een ander zonder enige twijfel.

"Brabant komt te weinig in beeld."

Op het Binnenhof is de beeldvorming van de regio te negatief, vindt mevrouw van Mierlo, die overigens wel gaat stemmen. "Door corona en de rellen is er veel aandacht, terwijl Brabant normaal weinig in beeld komt." Een beetje meer oog voor de positieve kanten, is haar verzoek: "Zoals de mooie omgeving en de werkgelegenheid."

Wel of niet stemmen, dat lijkt een vrij duidelijke keuze. Toch blijkt dat bij veel voorbijgangers anders te liggen. Neem de man die zich niet bezighoudt met politiek, maar stemmen 'wel belangrijk' vindt. Of de overtuigde VVD-stemmer die eigenlijk niet weet waarom hij stemt, want 'het interesseert me niet'.

"Arbeidsmigranten moeten beter worden gehuisvest."

En dan is er nog Jeroen, die geen zin en tijd heeft om te stemmen. En die tegelijkertijd te betrappen is op een best doordachte mening over de gang van zaken in Waalwijk. De overlast van beschonken arbeidsmigranten, dat moet je volgens hem toch echt 'harder aanpakken'.

Maar: dan moeten ze ook fatsoenlijker gehuisvest worden. "Nu zitten ze met twintig man in één flat, terwijl ze wel de economie hoog houden." Heeft hij toevallig ook nog een idee welke partij daarvoor zou kunnen zorgen? Ja hoor, 'de PvdA'.

