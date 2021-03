Lars Unnerstall verlaat PSV voor FC Twente

Doelman Lars Unnerstall verlaat komende zomer PSV voor FC Twente. De 30-jarige Duitser tekent in Enschede een contract voor vier seizoenen. FC Twente hoeft geen transfersom voor hem te betalen.

Unnerstall is dit seizoen tweede keus achter Yvon Mvogo. De Duitser had juist vorig seizoen zijn plek onder de lat in Eindhoven veroverd. Vanwege het coronavirus werd de competitie vroegtijdig gestopt en met Mvogo werd voor dit seizoen een nieuwe keeper aangetrokken. Unnerstall kwam tot nu toe in drie bekerduels en één competitiewedstrijd in actie.