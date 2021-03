Wc-rol vat vlam door sigaret van bewoner in seniorenflat in Eindhoven

Foto: Sem van Rijssel - SQ Vision vergroot

Op de vijfde verdieping van een seniorenflat in Eindhoven heeft dinsdagavond brand gewoed. Het gaat om de flat Kortonjo van WoonincPlusVitalis aan de Herman Gorterlaan. Een bewoner was een sigaret aan het roken op het toilet, toen per ongeluk de wc-rol in brand vloog. Twee medewerkers ademden rook in en moesten nagekeken worden door ambulancepersoneel.

De brand in het appartement was snel onder controle. Ook de bewoner stond snel buiten, laat de brandweer weten. De brandende wc-rol zorgde voor veel rook op de etage.

De brandweer rukte iets na acht uur met drie blusvoertuigen uit en hield rekening met een grote brand. Niet veel later werd er echter afgeschaald. Rond half negen meldde de brandweer dat het vuur onder controle was.

Een aantal bewoners moest korte tijd hun woning uit vanwege de brand. Later mochten ze weer naar huis, nadat de etage was geventileerd.

De schade aan het appartement waar de brand uitbrak valt mee, zegt een brandweerwoordvoerder. "We hebben het zorgcentrum wel geadviseerd om de bewoner vannacht even ergens anders te laten slapen."

