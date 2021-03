Brabant de slimste! En Den Haag moet er voor zorgen dat we dat blijven

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Er is geen provincie waar zoveel geld wordt uitgegeven aan technologisch onderzoek en ontwikkeling als bij ons. We hebben natuurlijk al jaren grote spelers zoals ASML, NXP en Philips. Daarnaast wil Brabant ook de slimste worden op het gebied van batterijen en accu's. Als we hier accu’s kunnen ontwerpen die veiliger zijn en langer meegaan, is dat een enorm slimme zet. Den Haag kan daar bij helpen.

We mogen half maart weer naar de stembus. Tijdens het Debat van het Zuiden op 13 maart is economie een van de belangrijkste thema’s. Wat moet er in Den Haag gebeuren zodat de Brabantse economie verder kan opbloeien?

Brabant is een kei op het vlak van innovatie en talentontwikkeling. Brabant scoort ook goed als het gaat om zogenoemde 'sleuteltechnologieën', die de komende jaren voor wetenschappelijke en economische vooruitgang zullen zorgen. Daarbij wordt onder meer gedacht aan de ontwikkeling van accu's en batterijen. Waarom dat zo belangrijk is? Omdat de accumarkt enorm is. Er worden alleen al negentig miljoen auto’s per jaar verkocht. En denk eens aan al die andere apparaten die een batterij of een accu hebben.

Scholing

Brabant wil dat de Haagse politiek de Brabantse kennisindustrie sterk houdt. Ook hoopt onze provincie op hulp bij talentontwikkeling en scholing. De landelijke politiek zou meer mee moeten denken met de moderne industrie en niet alles aan de bedrijven zelf moeten overlaten.

We kampen in Brabant met een tekort aan goed personeel in de zorg, het onderwijs en binnen de techniek. Talent moet worden omgeschoold en bijgeschoold en daar is hulp bij nodig vanuit Den Haag. Brabant wil heus een tweede ASML, maar dat zou betekenen dat er waanzinnig veel mensen opgeleid moeten worden of uit het buitenland moeten worden gehaald.

Ook zouden Brabantse bedrijven beter beschermd moeten worden tegen buitenlandse overnames. Zo zou vorig jaar een overname van het Eindhovense Smart Photonics door China maar op het nippertje zijn afgewend. Pas op het laatste moment kwam er overheidssteun.

Uit de crisis

Brabantse bedrijven zouden Nederland uit de crisis kunnen helpen. Het bedrijfsleven vindt dan ook dat deze regio dan ook de hoofdrol moet krijgen. Denk aan de innovatiekracht van:

ASML (chipmachines),

NXP (halfgeleiders),

Philips (medische apparatuur),

Of aan de handjes:

VDL (metaalbewerking en bussen),

ProDrive (elektronica),

Frencken (componenten).

Samen vormt dat een ijzersterke combinatie.

Kortom: in Brabant gebeurt het en deze regio vormt een mooi vertrekpunt om uit de crisis te komen. Maar dan moet het innovatiebeleid vanuit Den Haag dit ook aanjagen.

