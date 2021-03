Bas maait tekst in z’n golfbaan en ziet die jaar later terug op Google Maps

De woorden werden vastgelegd vanuit op satellietbeelden (foto: Google Maps). Bas en zijn collega tijdens het maaien van het gras (foto: Bas Heijmans). Volgende Vorige vergroot 1/2 De woorden werden vastgelegd vanuit op satellietbeelden (foto: Google Maps).

‘Stee seef!’ oftewel: pas goed op jezelf. Dat maaide Bas Heijmans in het gras van zijn golfbaan in Eindhoven om zorgmedewerkers een hart onder de riem te steken. Vele maanden later bleek dat zijn meterslange maaiwerk was vastgelegd op de satellietbeelden van Google Maps.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Bas runt samen met zijn vrouw en schoonouders Golfbaan Welschap. In april 2020 wilden ze meedoen aan de actie #NLblijfthuis. De actie was bedoeld om zorgmedewerkers een hart onder de riem te steken. Een drone vloog over Eindhoven en kon mooie teksten in beeld brengen die mensen zelf hadden geknutseld op straat of in grasvelden.

''In totaal was de boodschap vijftig meter hoog en honderdvijftig meter breed.''

"De golfclub was toch dicht door corona en wij wilden ook meedoen", zegt Bas. Hij koos voor het fonetisch geschreven 'Stay safe'. ‘’Met tuinslangen hebben mijn collega en ik de letters uitgelegd. In totaal was de boodschap vijftig meter hoog en honderdvijftig meter breed.’’

Het maaiwerk was na anderhalve week alweer verdwenen en Bas en zijn familie gingen weer allemaal gewoon aan de slag. Het ging niet goed met de golfbaan en door een gebrek aan leden moest het familiebedrijf in december zijn deuren sluiten. Pas een paar weken geleden kwam Bas erachter dat zijn 'Stee seef' is vereeuwigd door Google.

"Ik zat in de auto en zette via Google Maps mijn navigatie aan", zegt Bas. "Ik vertrok vanaf de golfbaan en zag ineens de letters op mijn scherm. Superleuk, natuurlijk!"

De satellietfoto van veraf (foto: Google Maps). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.