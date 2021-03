Wie stemt in Poppodium 013 mag ook als een popster op het hoofdpodium

Archieffoto: Gijs Franken vergroot

Poppodium 013 in Tilburg zal drie dagen helemaal in het teken staan van de Tweede Kamerverkiezingen. Het wordt omgetoverd tot het grootste stembureau van de stad. Iedereen die er zijn stem uitbrengt krijgt meteen een rondleiding backstage die eindigt op het hoofdpodium. Stemmen als een ster noemen ze dat!

Als je altijd al had willen weten hoe het is om op een groot podium te staan, dan kun je dat op 15, 16 en 17 maart coronaproof uitproberen. Maar je moet dus wel eerst even stemmen. Het poppodium heeft een van haar zalen ingericht als stembureau. Als je daarna de backstagetour volgt, kom je uit op het hoofdpodium en daar krijg je de ervaring van een popster, die voor het eerst op een podium met een volle zaal staat. Met het gejuich en de zelfgekozen muziek die daarbij hoort.

Joost van Abeelen van 013 noemt het een unieke ervaring: ”We maken dan een 180-gradenfoto waarop je als een ster op het podium staat. We sturen die later per mail naar je op."

”We roepen iedereen op om eens bij ons te komen kijken en meteen ook te stemmen."

013 heeft niet alleen heel veel ruimte voor een stembureau. De gemeente en 013 hopen dat ze op deze manier ook veel jongeren trekken. Van Abeelen: ”We roepen iedereen op om eens bij ons te komen kijken en meteen ook te stemmen, maar we verwachten wel meer jongen mensen."

Het poppodium is helemaal coronaproof ingericht. Van Abeelen: “We hebben genoeg ruimte. De ruimtes waar mensen doorheen lopen, worden steeds helemaal schoongemaakt. We hebben natuurlijk ook al eerder ervaring opgedaan met de shows van Guus Meeuwis, waarbij 450 mensen in het gebouw rondliepen. Onze crew kan dit gewoon aan."

Poppodium 013 is op 15, 16 en 17 maart open van 07.30 's ochtends tot 21.00 's avonds.

