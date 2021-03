Wachten op privacy instellingen... De kluis is achtergelaten op straat (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Man laat zijn hond uit en vindt een grote kluis op straat

Een man heeft donderdagavond in Helmond een grote kluis gevonden toen hij zijn hond aan het uitlaten was. Niemand weet waar de kluis vandaan komt en ook de inhoud is onbekend. Het ding is meegenomen naar het politiebureau.

Meerdere bewoners van de Oranjelaan hoorden donderdagavond een harde knal. Ze gluurden door de gordijnen om te kunnen zien waar de knal vandaan kwam, maar lieten het verder voor wat het was.

De politie werd uiteindelijk rond kwart over tien gebeld door een meneer die zijn hond uitliet en de kluis had zien liggen. Hoe de kluis in de Oranjelaan terecht is gekomen, is nog niet bekend.

Een sleepbedrijf heeft de kluis opgehaald en naar het politiebureau gebracht.

