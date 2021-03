Man in scootmobiel ernstig gewond na aanrijding met motor in Etten-Leur

Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot

Een oudere man in een scootmobiel is woensdagmiddag aangereden op de kruising van de Sprundelsebaan met de Oude Koekoekweg in Etten-Leur. De man raakte ernstig gewond.

Het slachtoffer kwam met zijn scootmobiel in botsing met een motor. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren is nog niet duidelijk, waarschijnlijk botsten de twee toen de oudere man wilde oversteken.

Brokstukken

Het moet een harde klap zijn geweest: brokstukken van de scootmobiel liggen verspreid over de weg. Zelfs de stoel is losgekomen van het wagentje en een brokstuk ligt verderop bij het fietspad.

De weg is voorlopig dicht voor onderzoek.

Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot

Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.