3 Brabanders naar het EK indoor atletiek, hoeveel medailles komen er terug?

Nadine Broersen, Joris van Gool en Pieter Braun nemen deel aan het EK indoor atletiek dat donderdag tot en met zondag in het Poolse Turun wordt gehouden. De sprinter Van Gool die een uitstekend indoorseizoen beleeft, is de grootste kanshebber op een medaille. Drie Brabantse sporters over hun kansen.

Het EK wordt een bijzonder evenement. Enerzijds omdat er door corona niet zoveel wedstrijden zijn geweest. Anderzijds omdat de Olympische Spelen van later dit jaar heel duidelijk haar schaduw over dit evenement laat vallen.

Joris van Gool (22), sprinter uit Tilburg verbeterde onlangs zijn persoonlijk record op de 60 meter tot 6,58 seconden.

Het gevoel: “Ik merk aan alles dat het plan werkt dat geschreven is om op dit EK de beste te zijn. Het gaat sneller en het gaat makkelijker. Alle voorwaarden om goed te presteren zijn er.”

Het doel: “Wat ik vooral moet doen, naast de finale halen, is zelf geen fouten maken. De tijd is niet het belangrijkste. Op een EK komt er druk op te staan en dan zeggen beste tijden niets. Twee jaar geleden had ik dat seizoen de 12e tijd, maar won ik brons.”

De concurrentie: “Het zit zo dicht bij elkaar dat het om kleine verschillen gaat. Je kunt bijna niemand aanwijzen als favoriet.”

Nadine Broersen (30), meerkampster uit Dongen werd twee weken geleden Nederlands kampioen indoor op de vijfkamp en was in 2014 wereldkampioen.

Het gevoel: “Ik heb zware blessures gehad en dan ga je er anders instaan. En ik ben ook geen 20 meer. Ik heb geleerd dat ik beter voor mijn lichaam moet zorgen. Voor nu is het vooral een opstap naar de zomer en de Spelen.”

Het doel: “Ik ben niet met medailles bezig. Geen medaille is voor mij niet per se een teleurstelling, maar ik ben er dus ik ga er wel voor.”

De concurrentie: “Met het veld dat meedoet kan het alle kanten op. Op de vijfkamp weet je pas voor het laatste onderdeel de 800m waar je staat.”

Pieter Braun (28), meerkamper uit Terheijden was twee weken geleden op het NK winnaar bij het verspringen en zette een PR neer bij het kogelstoten.

Het gevoel: “Mijn laatste echt serieuze wedstrijd was het WK in Doha anderhalf jaar geleden (7e plek). Ik heb er vooral heel veel zin in en blanco in een wedstrijd stappen is ook weleens leuk.”

Het doel: “Lastig, niet laatste worden. Ik laat mezelf verrassen, maar ik ben meer tienkamper dan zevenkamper.”

De concurrentie: “Het wordt echt een hoog niveau. De wereldrecordhouder is er, net als de huidige Europees Kampioen.”

Nadine Broersen heeft haar vijfkamp vrijdag. Pieter Braun en Joris van Gool komen zaterdag in actie.

