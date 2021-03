Man schiet zijn buurvrouw in haar nek, maar zegt dat hij duif wilde raken

Een 33-jarige man uit Boekel heeft zijn buurvrouw in haar nek geschoten met een luchtbuks, maar zegt dat hij een duif uit de weg wilde ruimen. De man stond dinsdag terecht voor zijn daad in Den Bosch.

De vrouw was in haar achtertuin aan het werk toen ze opeens pijn kreeg in haar nek. Ze dacht even dat ze door een vogel was gepikt, maar later kwam ze erachter dat er meer aan de hand was.