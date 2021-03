Agenten mishandeld bij illegaal coronafeest in Berghem: 16 dagen celstraf

De Korstestraat in Berghem. vergroot

Een 18-jarige man die bij een illegaal coronafeest in Berghem twee agenten mishandelde, moet 16 dagen de cel in. Hij sloeg op 16 februari de agenten tegen het hoofd. Bij een van hen kneep hij ook de keel dicht waardoor de agent in ademnood kwam. Ook beledigde hij diezelfde agent.

De agenten waren op de melding van een illegaal feest afgekomen. Volgens de politie waren er tien mensen op het feest op de Korstestraat. Toen de agenten binnenkwamen en vertelden wat ze kwamen doen, keerden sommige feestgangers zich tegen de agenten.

Er is ook een proeftijd van drie jaar opgelegd. Als de 18-jarige man in die tijd opnieuw in de fout gaat, moet hij nog eens 14 dagen de cel in.

