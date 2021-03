Coronaherstelplan moet ervoor zorgen dat Brabant sterker uit de crisis komt

Het herstelplan 'Agenda Brabants Coronaherstel' moet ervoor zorgen dat Brabant en de Brabanders sterker uit de coronacrisis komen. De provincie en de twaalf grootste gemeenten trekken er tientallen miljoenen voor uit, maar het herstel gaat een veelvoud kosten. Hoeveel weet niemand.

Een groot deel van de plannen is al eerder in gang gezet. De lijst is lang en ambitieus. In elke gemeente zijn er projecten die meeprofiteren. Het is voor het eerst dat provincie, BOM en de twaalf gemeenten zo samen optrekken. Ze hopen daarmee de kracht van Brabant te tonen, zodat Den Haag ook ruimhartig de portemonnee voor onze provincie trekt. En dat is weer belangrijk om in Brussel een beroep op herstelgelden te doen.