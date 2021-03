Vrouw in Tilburg thuis overvallen, twee daders op de vlucht

De politie doet in en om het huis onderzoek (foto: SQ Vision/Toby de Kort). vergroot

Een vrouw is donderdagmorgen in haar huis aan de Predikherenlaan in Tilburg overvallen. Volgens de politie zijn twee daders op de vlucht. De politie vermoedt dat de overvallers binnendrongen tussen vier en acht uur ’s ochtends.

De politie weet nog niet of er naast de vrouw nog andere bewoners in het huis waren.

Er is voor zover bekend niemand gewond geraakt, ook is niet duidelijk of er iets is buitgemaakt. De politie doet in en om het huis onderzoek.

