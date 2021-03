Vrouw in Tilburg thuis overvallen, twee daders vluchten te voet

Wachten op privacy instellingen... De politie doet in en om het huis onderzoek (foto: SQ Vision/Toby de Kort). Volgende Vorige vergroot 1/2 Vrouw in Tilburg thuis overvallen, twee daders op de vlucht

Een vrouw is donderdagmorgen in haar huis aan de Predikherenlaan in Tilburg overvallen. Er werd rond halfzeven aangebeld, waarna de vrouw door twee daders naar binnen werd geduwd. Vervolgens bedreigden ze de vrouw en eisten ze geld. Het is niet duidelijk of er iets is buitgemaakt.

Een buurtbewoner heeft gezien dat de overvallers er te voet vandoor gingen, meldt de politie. Voor zover bekend raakte de bewoonster niet gewond. De politie heeft in en om het huis onderzoek gedaan.

