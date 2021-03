Nog geen idee wat je gaat stemmen? Kijk dan naar het Debat van het Zuiden

Foto: Omroep Brabant vergroot

Weet jij nog niet op wie je je stem gaat uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen? Kijk dan zaterdag 13 maart om halfzeven naar het Debat van het Zuiden bij Omroep Brabant. Een debat met landelijke lijsttrekkers van de zeven grootste partijen over Brabantse thema's.

Omroep Brabant organiseert het Debat van het Zuiden in samenwerking met het Eindhovens Dagblad, Brabants Dagblad en BN DeStem.

Wonen, milieu en economie

Thema’s die tijdens het debat aan bod komen zijn onder meer het grote tekort aan huizen in onze provincie en de problemen in de buitengebieden waar boeren en burgers elkaar nogal eens in de weg zitten.

De lijsttrekkers praten ook over de Brabantse economie, én of we met hulp van het krachtige Brabantse bedrijfsleven Nederland na de coronacrisis verder kunnen helpen.

De deelnemers aan het Debat van het Zuiden zijn:

Mark Rutte (VVD)

Geert Wilders (PVV)

Wopke Hoekstra (CDA)

Jesse Klaver (GroenLinks)

Sigrid Kaag (D66)

Lilian Marijnissen (SP)

Lilianne Ploumen (PVDA)

Volg het debat op zaterdag 13 maart vanaf halfzeven live bij Omroep Brabant in de app, op de website, via Facebook of op tv.

Lees alles over de verkiezingen op onze themapagina omroepbrabant.nl/verkiezingen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.