Motorrijder rijdt 90 kilometer per uur te hard in Fijnaart

De motorrijder reed 90 kilometer per uur te hard (archieffoto: Pexels).

Een motorrijder heeft het woensdag wel heel bont gemaakt in Fijnaart: hij reed 90 kilometer per uur te hard over de Stoofdijk. Volgens de politie tikte de snelheidsmeter 151 kilometer per uur aan.

Op de weg is de toegestane snelheid 60 kilometer per uur. De motorrijder moest door zijn actie zijn rijbewijs meteen inleveren. De officier van justitie bepaalt wanneer hij zijn rijbewijs weer terugkrijgt.

