Boeren zijn woedend over vergevorderde plannen voor Nationaal Park NLDelta

Boerenorganisatie ZLTO is woedend over vergevorderde plannen voor het nieuwe Nationaal Park NLDelta. In een brandbrief aan het programmabureau van NLDelta eist de boerenorganisatie dat de aanvraag voor de officiële oprichting van NLDelta per direct wordt stopgezet. De boeren zijn vooral boos omdat ze niet hebben mogen meepraten.

Het nieuwe nationaal park zou nog dit jaar in het gebied van globaal het Haringvliet tot en met de Biesbosch moeten komen. De oprichting wordt ondersteund door negentien gemeenten en drie provincies. Het al bestaande Nationaal Park de Biesbosch moet onderdeel worden van het nieuwe NLDelta .

“Maar, wij weten niets van die plannen”, zegt Erik Martens van de ZLTO. “Wat ons steekt is dat er nada, niets, nul contact is geweest met de boeren over de oprichting van een nieuw nationaal park.”

“Dit is jaren vijftig gedrag. Wilt u even tekenen bij het kruisje? Nou nee! Les één in het creëren van draagvlak is dat je met mensen om tafel gaat zitten als je zulke plannen maakt.”

"Er zulle stevige gesprekken en excuses nodig zijn om de lucht te klaren.”

Pijnpunt voor de boeren is dat er tot op heden geen enkele vorm van overleg is geweest tussen boerenorganisaties en de oprichters van Nationaal Park NLDelta. “Wij zijn daar oprecht boos over. Er is geen enkel contact geweest met de boerensector die heel sterk aanwezig is in het gebied. Er zullen stevige gesprekken en excuses nodig zijn om de lucht te klaren.” Omdat ze formeel van niets weet, wil de ZLTO niet inhoudelijk op het plan voor het nationaal park reageren.

Stella van Uffelen van NLDelta is inmiddels op de hoogte van de keiharde kritiek uit de boerensector. “We hebben de brandbrief ontvangen en willen eerst in gesprek met ze. Ik vind het lastig om er iets over te zeggen.” Op de vraag of NLDelta boerenorganisaties wel of niet heeft betrokken bij de plannen, komt een ontwijkend antwoord. “We hebben veel overleg gevoerd met overheden, ik wil het daarbij laten.”

"Het getuigt van een enorme domheid.”

“Als je echt weerstand wil creëren is dit de weg”, reageert Erik Martens van de ZLTO. “Iedereen is helemaal over de flos. Het getuigt van een enorme domheid.”

Op de website van NLDelta wordt uit de doeken gaan waarom er een nieuw Nationaal Park zou moeten komen.

