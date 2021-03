Tilburg voor de rechter om werklozenproject met kankerverwekkend chroom-6

Chroom-6-slachtoffers kwamen door het schuren van treinen in aanraking met de schadelijke stof. (Archieffoto) vergroot

Het Openbaar Ministerie sleept de gemeente Tilburg en de NS voor de rechter vanwege misstanden rondom het chroom-6 debacle in de stad. De gemeente en NS zouden onvoldoende hebben gezorgd voor de veiligheid en gezondheid van mensen die in het kader van een werklozenproject moesten werken.

Agnes van der Straaten & Joris van Duin Geschreven door

De gemeente Tilburg zette tussen 2004 en 2012 achthonderd werklozen in de werkplaats van NedTrain aan het werk. Mensen moesten de verf van oude treinen schuren in het kader van een re-integratietraject. Bij de dochteronderneming van Nederlandse Spoorwegen was echter bekend dat de giftige stof chroom-6 in de verf zat en dat het schuren van de treinen dus een gevaar voor de gezondheid was.

Een onafhankelijk commissie concludeerde in 2019 dat de gemeente en NedTrain verantwoordelijk zijn voor het leed van honderden Tilburgse werklozen. Een deel van hen liep hierdoor ernstige gezondheidsschade op. De gemeente Tilburg bood excuses aan en op de gemeenteraad besloot over te gaan tot het betalen van een schadevergoeding van 7000 euro per persoon.

Deel is verjaard

Justitie vervolgt de gemeente en de NS wegens het overtreden van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet milieubeheer. De verdenkingen gaan slechts over een korte periode, namelijk van maart 2009 tot en met december 2010. Voor strafbare feiten die eerder gepleegd zijn, kunnen Tilburg en de NS niet worden aangeklaagd wegens verjaring, zo meldt het OM. De juridische stappen zijn geen verrassing voor de gemeente Tilburg. "We wisten dat dit traject liep en dit is een nieuwe stap", reageert een woordvoerder.

Opmerkelijk dat leidinggevenden niet worden vervolgd

De Tilburgse advocaat Rob Milo staat 85 chroom-6 slachtoffers bij. Hij vindt het opmerkelijk dat alleen de NS en de gemeente Tilburg worden vervolgd. "Het is niet ongebruikelijk om leidinggevenden die het voor het zeggen hebben gehad ook voor de rechter te dagen. Als je zaken die niet deugen op z'n beloop laat, ben je net zo schuldig." Maar de advocaat geeft ook onmiddellijk toe dat dat natuurlijk wel bewezen moet kunnen worden, en het dossier heeft hij ook niet gelezen. "Ik denk dat de mensen die bij het werklozenproject TROM niet juist zijn bejegend, dat het ergste zullen vinden. Het was voor sommige echt een strafkamp, een traumatische ervaring en dan wil je dat de verantwoordelijken berecht worden".

Eerste zitting in najaar

De eerste zitting is op 14 september. Het is een voorbereidende zitting, waar de stand van het onderzoek wordt besproken. Dan wordt ook besloten of aanvullend onderzoek, zoals het horen van getuigen, nodig is. Pas als dat achter de rug is, start de behandeling van de zaak. Behalve de gemeente Tilburg en de NS worden geen mensen, zoals leidinggevenden, vervolgd.

De aanklager laat weten dat het onderzoek lang duurde vanwege de complexiteit. "Er is onderzoek gedaan naar oude feiten en dat maakt het lastig", aldus een woordvoerder. "Herinneringen bij betrokkenen vervagen. Omdat de fouten zeer ernstig zijn, vraagt dat om zorgvuldig onderzoek."

LEES OOK:

Zeker 7000 euro schadevergoeding slachtoffers chroom-6, zieken krijgen meer

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.