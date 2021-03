Verwarde man van dak van station in Tilburg gehaald

Een verwarde man is donderdag door de politie van het dak van de stationspassage in Tilburg gehaald. Meerdere agenten gingen het dak op om de man te kalmeren en naar beneden te halen, maar bij zijn arrestatie verzette hij zich hevig.

De man zorgde voor overlast in de stationshal. Beveiligers stuurden hem daar weg. Even later klom hij op het dak van de stationspassage, waar hij vlakbij het spoor stond, wat in het rond schreeuwde en nerveus heen en weer liep. Treinen reden daarom langzamer, bij de arrestatie werd het treinverkeer zo’n tien minuten lang helemaal stilgelegd.