Grote hennepkwekerij in geheime ruimte achter boekenkast

Achter de kast en een houten plaat kwam een grote hennepkwekerij tevoorschijn (foto: Instagram/politie_bo). vergroot

De politie heeft in een schuur aan de Ussenstraat in Oss een grote hennepkwekerij ontdekt. De kwekerij zat goed verstopt: de toegangsdeur was verborgen achter een boekenkast in het huis.

Achter de kast en een houten plaat kwam een flinke hennepkwekerij tevoorschijn. Er stonden volgens de politie 637 planten die zo goed als rijp waren om geoogst te worden. Op de zolder werden nog eens 645 stekjes ontdekt.

De stroom en het water die voor de hennepteelt werden gebruikt, bleken illegaal afgetapt. De politie heeft een nieuwe, luxe auto, een duur horloge en een ‘aanzienlijk geldbedrag’ in beslag genomen.

De bewoner van het huis en zijn partner zijn opgepakt. Ze moeten zich verantwoorden voor de rechter.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.