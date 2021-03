Darter Berry van Peer wil bij de grote jongens laten zien wat hij kan

Na een eerste week van vloertoernooien en het eerste grote televisietoernooi in aantocht, wil darter Berry van Peer laten zien wie hij is en wat hij kan. “Ik leg mezelf niet veel druk op, zodat ik vrij kan gooien.”

Voor Van Peer begint vrijdag met de UK Open het eerste grote televisietoernooi sinds hij zijn tourcard eind vorig jaar heroverde. De UK Open is een van de vele toernooien waar darters prijzengeld kunnen verdienen om te stijgen op de wereldranglijst. Voor Van Peer wordt het zaak om binnen twee jaar in ieder geval bij de beste 64 darters te zitten, zodat hij ook daarna zijn tourcard kan behouden.

Allereerst moet ik goed mijn best gaan doen tijdens de UK Open van dit weekend. Verder heb ik mezelf als doel gesteld om ook tijdens de Players Championship Finals (ander televisietoernooi) te gooien.

Dat moet gewoon gebeuren, want uiteindelijk moet je in twee jaar veel prijzengeld bij elkaar spelen om bij de beste 64 te horen. Ik vind het belangrijk dat ik mezelf niet te veel druk opleg, anders gaat het me ook niet lukken.”