Man overlijdt tijdens het sleutelen aan zijn auto

Een man is donderdagmiddag in Eindhoven overleden tijdens het sleutelen aan zijn auto. Het slachtoffer lag onder de auto, die op een verhoging van twee bokjes stond. De auto rolde waarschijnlijk achteruit van de bokjes af, waarna de man bekneld raakte.

Hulpdiensten en omstanders hebben de auto van zijn plaats getild om de man te bevrijden. Hierna is de reanimatie gestart. Ook de traumahelikopter werd ingezet, maar de hulp kwam te laat.

Het ongeluk gebeurde op een openbare parkeerplaats aan de Satijnvlinderlaan. De straat is afgezet door de politie. Gespecialiseerde agenten doen onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.

Filmen Het ongeluk trok veel bekijks. Verschillende omstanders filmden toen de hulpverleners er waren. Een agent heeft hen gevraagd of ze de beelden willen wissen.

's Avonds was de recherche nog altijd met haar onderzoek bezig. Of de politie mogelijk nog rekening houdt met een strafbaar feit, was niet bekend.