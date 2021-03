Geniet van droge en zonnige dagen, want nu kan het nog

Een miezerige ochtend in het zuidoosten van Brabant (foto: Ben Saanen). vergroot

Dit weekend kunnen we nog genieten van een paar droge en zonnige dagen, maar daarna komt er wisselvallig weer met kans op regen. 's Nachts wordt het wel koud, vertelt Wouter van Bernebeek van Weerplaza.

Ook vrijdagochtend vroeg was het fris. "Rond halfacht was het tussen 1 en 3 graden onder nul", vertelt Wouter. "Op veel plaatsen moesten autoruiten gekrabd worden. Het kan her en der nog steeds een beetje glad zijn, omdat de weg nog nat is van de regen die donderdagavond viel."

'Aan de frisse kant'

Volgens de weerman van Weerplaza wordt het uiteindelijk een 'heel mooie, zonnige vrijdag' met 's middags een temperatuur van zes graden. "Daarmee is het wel wat aan de frisse kant."

Ook in het weekend is er volgens Wouter veel ruimte voor de zon. "Ik verwacht dat zondag de bewolking wat toeneemt, maar het blijft beide dagen droog. In de nacht is er vaak lichte vorst. De temperatuur daalt op sommige plaatsen tot 4 graden onder het vriespunt. Overdag wordt het ook dan een graad of zes."

Regen

Na het weekend is het mooie weer waarschijnlijk voorbij. "Vanaf dinsdag lijken we een wisselvallige periode in te gaan, met wat meer kans op regen."

