De stem van Breda: 'De plannen liggen toch al klaar in Den Haag'

Op wie stemmen Brabanders op 17 maart? En waarom? In aanloop naar de verkiezingen steekt Omroep Brabant de anderhalve meter lange thermometer in de samenleving. Als het aan Breda ligt, krijgen we een erg gevarieerde coalitie.

Als protestactie tegen de lockdownregels, zetten verschillende Brabantse horecazaken vorige week dinsdag de terrasstoelen en -tafels buiten. Op de Ginnikenmarkt in Breda konden gasten zelfs een pintje nuttigen. Steeds meer Nederlanders zijn ervan overtuigd dat de terrassen weer open moeten kunnen.

Dat geluid horen we terug in Breda: "Straks hebben we hier een mooie gerenoveerde kerk die dicht is, en een stad waar niets te beleven valt." Sommigen zijn het zo zat, dat ze zelfs geen zin hebben om te stemmen. "De grote plannen liggen toch al klaar in Den Haag", is het sentiment.

"Ik zou liever per post stemmen."

Andere Bredanaars hebben meer vertrouwen. "Tja, politici beloven altijd van alles wat ze niet altijd nakomen, maar het is ook lastig om je daaraan te houden", zegt bijvoorbeeld Hans. Wel ziet hij graag meer daadkracht: "Als je kijkt naar de coronamaatregelen, dan heb je eerst ellenlange discussies voor er iets wordt besloten."

Hij staat straks zeker in het stemhokje, al vindt hij het niet ideaal in een pandemie. Liever stemt hij per post, maar als zestiger komt hij daarvoor niet in aanmerking. Op wie hij stemt? "Dat gaat nog van links naar rechts."

"De veehouderij is niet houdbaar."

De Bredase studenten zijn meer uitgesproken in hun voorkeuren. Voor Maarten wordt het in ieder geval een progressieve partij: "Conservatief hoeven niet." Hij overweegt D66, als partij die opkomt voor onderwijs en studenten.

Ook milieu en klimaat bepalen zijn stem. "De huidige veehouderij is in deze vorm niet houdbaar." Leuk is het niet, maar verandering is volgens Maarten broodnodig. "De veestapels moeten kleiner, de megastallen ook en het dierenwelzijn moet beter."

"Laat Rutte het maar oplossen en afmaken."

Anderen zijn vooral nog druk bezig met afstuderen, zoals Cedric. Eerder stemde hij VVD en PVV. In tegenstelling tot veel PVV-stemmers, vindt hij migratie niet het belangrijkste onderwerp. "Mensen zeggen wel: geen buitenlanders dit, geen buitenlanders dat. Maar als iemand zich aan de regels houdt, mag 'ie er gewoon in."

Belangrijker vindt hij de economie en hoe we na corona teruggaan naar normaal. Waarschijnlijk wordt het daarom toch weer de VVD. "Laat Rutte het maar oplossen en afmaken, in plaats van dat we het nu helemaal anders gaan doen."

"Er zijn al genoeg partijen voor de mens."

Ook kleinere partijen kunnen op de steun van studenten rekenen. Zo kiest Nelly eigenlijk altijd voor de ChristenUnie, vanwege 'de manier waarop ze kijken naar mensen en de waarde die ze hechten aan mensenrechten'.

Haar vriendin Zosha gaat waarschijnlijk voor de Partij voor de Dieren. "Ze doen goede dingen en er zijn al genoeg partijen voor de belangen van de mens." Toch is het ook voor het voortbestaan van de mens geen gekke stem: "Ze staan natuurlijk niet alleen voor dieren, maar ook voor milieu en klimaat."

