Jongen van 17 slaat in gestolen auto op de vlucht voor politie

Een jongen van zeventien uit Roosendaal is donderdagnacht opgepakt, nadat hij in een gestolen auto op de vlucht sloeg voor de politie. Hij reed rond 3.20 uur met hoge snelheid over de A58 ter hoogte van Bergen op Zoom.

De jonge bestuurder kreeg twee keer een stopteken van de politie, maar beide keren ging hij er vandoor. Uiteindelijk stopte hij op de Grote Hazelaar in Bergen op Zoom en vluchtte hij te voet. Na een zoekactie kwamen agenten op de Balsebaan, op steenworp afstand van de straat waar de jongen de auto stilzette, een jongen tegen die voldeed aan het signalement van de bestuurder. Omdat hij zich niet kon legitimeren, is hij opgepakt.

De politie vond later onder de gestolen auto een pet en een tasje. In de tas zaten verpakkingen met vermoedelijk harddrugs. De auto is in beslag genomen, de jongen krijgt sowieso een boete voor het overtreden van de avondklok. Vrijdag wordt hij verder verhoord door rechercheurs.

