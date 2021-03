De stem van Valkenswaard: 'Goedkope woningen bouwen voor jongeren'

Wachten op privacy instellingen... Foto: Spot on Stories Volgende Vorige vergroot 1/2 Inwoners van Valkenswaard vrezen dat jongeren massaal vertrekken

Op wie stemmen Brabanders op 17 maart? En waarom? In aanloop naar de verkiezingen steekt Omroep Brabant de anderhalve meter lange thermometer in de samenleving. Valkenswaard vreest het vertrek van jonge inwoners.

Anna Deems & Mattijs Smit Geschreven door

Drugscriminaliteit was een hot topic bij de vorige landelijke verkiezingen in 2017. Tijdens het Debat van het Zuiden noemde toenmalig CDA-leider Sybrand Buma Nederland 'het Colombia van Europa'.

"De natuur ligt vol tonnen en spuiten."

De mogelijke legalisering van wiet zorgde voor hevige discussie tussen de partijen. Ook was een hard beleid ten aanzien van drugslabs in het grensgebied een belangrijk thema in Brabant en Limburg. Dit jaar lijkt het onderwerp meer naar de achtergrond verdwenen, zo ook in Valkenswaard.

Alhoewel, er is wel iemand die opmerkt dat drugscriminaliteit strenger aangepakt moet worden. Daarbij denkt hij vooral aan overlast in de vorm van drugsafval. "Dan ga je wandelen in de natuur en liggen er allemaal tonnen en spuiten."

"Hou een oudere niet eindeloos in een groot vrijstaand huis."

Een mogelijke leegloop van de gemeente is een meer prangend thema, vindt Feike. Als ondernemer heeft ze altijd VVD gestemd. Nu kijkt ze of een partij wel iets doet aan goedkope woningen voor jongeren. "Die willen we in Valkenswaard houden. We kunnen ouderen niet eindeloos in een groot vrijstaand huis houden."

Tegelijkertijd roept ze op om oog te houden voor ouderen 'met de vergrijzing die er hier aankomt'. Daarvoor moet er meer hulp ingeschakeld worden voor mensen thuis. "Veel mensen weten nu de weg daarin niet te vinden."

"De overheid moet veel sneller werken."

Ze is niet de enige die duidelijke aandachtspunten heeft voor de politieke agenda. Zo is er de zwevende kiezer die vindt dat euthanasiemogelijkheden verruimd moeten worden, en migratie juist beperkt. En de oudere man vindt dat er een hele laag topambtenaren uit moet.

"Kijk maar naar de toeslagenaffaire en waar dat nu toe leidt." De overheid moet meer werken zoals in het bedrijfsleven: sneller en efficiënter. "Denk aan de strategie van vaccinaties, een bedrijf zou dat in een maand af kunnen handelen."

"Wie zich niet voegt, moet terug."

Een ding is zeker: een verkiezingsdebat tussen inwoners van Valkenswaard zou grote verschillen aan het licht brengen. Neem bijvoorbeeld het thema migratie. Aan de ene kant zijn er mensen die vinden dat migranten 'die zich niet voegen', terug moeten naar hun land van herkomst.

Aan de andere kant is er bijvoorbeeld de jonge vrouw die zich tegen de wet keert die gezichtsbedekking verbiedt. En die vindt dat het toelaten van migranten en vluchtelingen juist 'makkelijker moet worden'.

