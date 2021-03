Mysterieuze kluis blijkt van steekwagen te zijn gevallen en achtergelaten

De kluis werd achtergelaten op straat (foto: Harrie Grijseels/ SQ Vision). vergroot

De mysterieuze kluis die donderdagavond midden op de Oranjelaan in Helmond werd gevonden is van een steekwagen gevallen. De twee mannen die hem vervoerden kregen het zware gevaarte niet terug op de steekkar en hebben hem achtergelaten. Het is nog niet duidelijk wie de mannen waren en of de brandkast ergens was gestolen.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Buurtbewoners hoorden donderdagavond rond zes uur een harde klap. Toen ze uit het raam keken, zagen ze hoe twee mannen bij een groot voorwerp stonden. Het bleek een kluis te zijn, bedekt met een groot zeil. De brandkast was van de steekkar gevallen.

Helpende hand

Een aantal mensen gingen naar buiten om de mannen te helpen, maar het bleek onmogelijk de kluis weer op de kar te tillen. Volgens buurtbewoners gaven de mannen aan dat ze later terug zouden komen om het gevaarte op te halen.

Met die mededeling in het achterhoofd besloten de buurtbewoners niet de politie te bellen. Dat gebeurde pas een paar uur later. Een man die zijn hond uitliet, vond de kluis en waarschuwde de politie. Die voerde de kluis af met een takelwagen en gaat verder onderzoek doen.

Inhoud

Wat om de kluis zit, is niet bekend. Ook is de politie nog hard op zoek naar de eigenaars van de kluis.

Zo werd de kluis donderdagavond door de politie meegenomen:

