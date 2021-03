Crisis op de Brabantse woningmarkt! Den Haag moet voor meer huizen zorgen

vergroot

Met ruim 2,5 miljoen Brabanders komen we in onze provincie duizenden huizen tekort. Ouderen blijven in hun koophuis wonen terwijl jongeren maar niet aan een betaalbaar huis kunnen komen. De markt zit muurvast. En Den Haag kan daar iets aan doen.

We mogen half maart weer naar de stembus. Tijdens het Debat van het Zuiden op 13 maart is wonen een van de belangrijkste thema’s. Wat moet er in Den Haag gebeuren zodat de woningmarkt in Brabant verbetert?

Jongeren die graag in het dorp willen blijven waar ze zijn opgegroeid, kunnen dat vaak niet. Er komen niet genoeg huizen vrij en er wordt amper bijgebouwd. Ze worden daardoor gedwongen om zich ergens anders te vestigen, waar ze eigenlijk liever niet willen wonen.

120.000 woningen

Er moeten volgens de provincie de komende tien jaar 120.000 woningen gebouwd worden, om de woningmarkt weer vlot te trekken. Maar moeten dat vooral betaalbare woningen zijn? Of moet de politiek ervoor zorgen dat juist voor het middensegment wordt gebouwd, zodat mensen vanuit een goedkoop huis door kunnen stromen naar een duurdere gezinswoning, zodat de huizenmarkt weer in beweging komt?

Den Haag zou hier de regie in kunnen nemen. Er gaan veel stemmen op voor een minister van Wonen die in overleg bouwlocaties aanwijst en bepaalt hoeveel nieuwe huizen er komen. Ook zou een subsidiesysteem of heffingssysteem kunnen helpen om de doorstroming in de sociale woonsector te bevorderen.

De regelgeving rond bouwen is enorm ingewikkeld en tijdrovend. De vergunningen moeten aan veel en strenge regels voldoen. Hierdoor geven gemeenten minder vergunningen af. Den Haag zou de regelgeving kunnen versoepelen, waardoor bouwbedrijven sneller aan de slag kunnen. Maar dat kan weer ten koste gaan van het milieu omdat veel regels zijn bedoeld om fijnstof terug te dringen.

Geld voor bouwen

Voorheen bouwden woningcorporaties meer woningen, maar zij hebben last van de verhuurdersheffing die in 2013 is ingevoerd. Ze moeten belasting betalen voor ieder huis in de sociale sector dat zij verhuren. Dat kost hen samen 1,7 miljard per jaar. Geld dat ze niet kunnen besteden aan de bouw van nieuwe huizen. Den Haag zou dit kunnen afschaffen en het bouwen van woningen verplicht kunnen stellen.

