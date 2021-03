Mauro Junior out bij PSV, Mo Ihattaren weer terug in selectie

Mo Ihattaren en Roger Schmidt. vergroot

PSV moet het de rest van het seizoen doen zonder Mauro Junior. Hij is op de training geblesseerd geraakt aan zijn knie. Volgens PSV-coach Roger Schmidt is het geen heel grote blessure en sluit hij tijdens de voorbereiding van het nieuwe seizoen weer aan. Verder stond de persconferentie vooral in het teken van Mo Ihattaren.

Schmidt moest bij de eerste vraag hard lachen omdat het meteen over Ihattaren ging. Niet vreemd natuurlijk omdat de aanvallende middenvelder vorig weekend voor de wedstrijd tegen Ajax buiten de selectie werd gelaten. Dat leverde een boel discussie op.

Afgelopen woensdag bij de eerstvolgende training van PSV was Ihattaren er weer bij. Schmidt en de speler hebben niet meer met elkaar gesproken over wat er gebeurd is. Volgens de trainer was dat ook niet nodig omdat hij al tegen Ihattaren had gezegd dat hij er deze week weer bij zou zijn.

"Ik ben niet boos op hem."

De speler heeft deze week gewoon meegetraind en zit, als hij de laatste training doorstaat, ook weer bij de selectie voor de wedstrijd van zondag tegen Fortuna Sittard. Schmidt wilde nog niet zeggen of Ihattaren ook aan spelen toekomt.

“Het is heel simpel: hij moet beter zijn dan zijn concurrenten. Gotze en Thomas hebben het op zijn plek goed gedaan. Uiteindelijk kunnen er maar 11 spelen.”

Schmidt werd verweten dat hij niet goed met de situatie zou zijn omgegaan, onder anderen door de zaakwaarnemer van Ihattaren. Schmidt vindt dat hij voldoende ervaren is om met dit soort situaties om te gaan. “Ik ben niet boos op hem. Ik wil hem begeleiden om hem beter te maken, hem helpen. Het helpt in ieder geval niet om hem iedere dag te vertellen hoe fantastisch hij is.”

