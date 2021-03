Jongens willen twee dure horloges verkopen, maar worden beroofd

Trivium in Etten-Leur (foto: Streetview). vergroot

Drie jongeren hadden donderdagavond op het parkeerterrein bij het Trivium in Etten-Leur afgesproken om twee dure horloges te verkopen, maar werden in plaats daarvan beroofd. Ze werden daarbij bedreigd met een vuurwapen. De politie haalde twintig minuten later vier verdachten van de snelweg.

De slachtoffers zijn een jongen (16) en twee mannen (20 en 21) uit Roosendaal en Bergen op Zoom. Ze dachten dat ze hadden afgesproken met mensen die de horloges wilden kopen, maar ze moesten ze onder dreiging van een vuurwapen afgeven.

De vier daders reden daarna weg in een auto. De politie besloot meteen de snelwegen rond Etten-Leur in de gaten te houden. Een van de politiewagens zag de gezochte auto op de A16, rijdend in de richting van Rotterdam.

Er werd een stopteken gegeven op de A59 bij Terheijden. Toen de bestuurder inderdaad stopte, werden de vier inzittenden uit de auto gehaald en aangehouden. Bij de fouillering vond de politie spullen waaruit bleek dat ze bij de roof betrokken waren.

De vier verdachten zijn 19, 21, 23 en 25 jaar oud en komen uit de omgeving van Den Bosch.

