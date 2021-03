Agenten alleen in auto na corona-uitbraak bij politieteam Groene Beemden

Agenten van het politieteam Groene Beemden (Tilburg-Noord) rijden voorlopig niet samen in een auto. Volgens een woordvoerder raadde de GGD de maatregel aan na een uitbraak van corona binnen de eenheid.

Inwoners van Oisterwijk vroegen zich onlangs af waarom er acht politie-auto's voor de deur van het asielzoekerscentrum stonden. Volgens de woordvoerder kwam dit door de nieuwe maatregel, waarvan nog niet duidelijk is hoelang die geldt. "Normaal gesproken hadden daar vier auto's gestaan. Hoewel we voorlopig alleen rijden, gaan we wel met evenveel mankracht naar incidenten."