Dakloze knijpt 20-jarige vrouw in linkerborst op station Tilburg

Een dakloze heeft donderdag een 20-jarige vrouw in haar linkerborst geknepen op het station in Tilburg. Dat deed hij nadat hij om geld en sigaretten had gevraagd. De politie kon de man oppakken op het station in Breda.

Het 20-jarige slachtoffer uit Eindhoven zat met een vriendin op een bankje op het perron te wachten op een trein. Daar werden ze aangesproken door de man. Vervolgens raakte hij de hoofden van de twee vrouwen aan, bij een van hen kneep hij daarna stevig in haar borst.

De dader, een 23-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd in Breda uit de trein gehaald en zit nu in de cel. Na verhoor wordt hij overgedragen aan de vreemdelingenpolitie.

