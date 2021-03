30 boeren die veel stikstof uitstoten bij natuurgebieden, willen stoppen

Bijna dertig Brabantse boeren hebben zich aangemeld voor de piekbelastersregeling. Door die regeling kan de provincie boerenbedrijven uitkopen die veel stikstof veroorzaken in nabijgelegen natuurgebieden. Brabant krijgt voor deze regeling ruim vijftig miljoen euro van het rijk.

Gedeputeerde Erik Ronnes (CDA) denkt dat hij met die vijftig miljoen ongeveer veertig boerenbedrijven kan kopen. Daarmee is het Brabantse stikstofprobleem nog lang niet opgelost. De provincie telt meer dan honderd boerderijen die 'piekbelaster' genoemd mogen worden. "Iedereen opkopen, is niet aan de orde," volgens Ronnes.

Stikstof slecht voor natuur

Stikstof tast de oorspronkelijke natuur in Brabantse natuurgebieden aan. Omdat er wetten zijn die de natuur beschermen, is stikstof een groot probleem. De overheid moet de hoeveelheid stikstof verminderen. Ronnes noemde Brabant vrijdag de provincie waar de natuur door stikstof 'het meest onder druk staat'. In ongeveer driekwart van de natuur die gevoelig is voor stikstof, komt te veel stikstof terecht.