De stem van Brabant: dit willen de Brabanders van Den Haag

In aanloop naar de verkiezingen stak Omroep Brabant afgelopen dagen de anderhalve meter lange thermometer in de samenleving. De sentimenten die we opdeden in verschillende plaatsen hebben we laten onderzoeken. Het resultaat: een Brabants verkiezingsprogramma. Dit is de stem van Brabant.

Veestapel

Laten we beginnen bij het onderwerp waar Brabanders het meeste over verdeeld zijn: de veestapel. Dat er dingen kunnen worden verbeterd, daar zijn de Brabanders het wel over eens. Maar de oplossing van het stikstofprobleem, daar wringt het.

Uit onderzoek van Newcom in opdracht van Omroep Brabant blijkt dat een derde de veestapel wil halveren, een derde de veestapel wil houden zoals hij is en de rest weet het niet of heeft geen mening.

Kerncentrale

Wat het grootste gedeelte van de Brabanders in ieder geval wel zeker weet, is dat er geen nieuwe kerncentrale welkom is in onze provincie. Ook niet als dat betekent dat er minder windmolens in onze provincie worden neergezet.

Sowieso lijkt een deel van ons het moeilijk te vinden om afscheid te nemen van gas, vooral omdat we bang zijn dat het ons veel geld kost. Meer dan de helft van de deelnemers aan het onderzoek vindt namelijk dat huiseigenaren niet verplicht mogen worden om hun huis van het gas af te halen.

Zorg

Brabanders maken zich ook zorgen over de zorg. Bijna 70 procent vindt dat gemeenten onvoldoende in staat zijn om zorgtaken goed uit te voeren. Dat zou toch weer een taak van het Rijk moeten worden.

Daarentegen zijn de meeste mensen positief over het coronabeleid van het kabinet. Al geven wel veel meer ouderen dan jongeren het kabinet daarvoor een voldoende.

Ook opvallend:

Ruim een derde van de Brabanders vindt dat poppodia, festivals en musea in onze provincie meer geld moeten krijgen van de overheid.

Bijna de helft vindt het geen goed idee om de PVV op voorhand van regeringsdeelname uit te sluiten, zoals onder meer de VVD al heeft aangekondigd.

Brabanders vinden veiligheid en openbare orde het belangrijkste onderwerp voor onze provincie, gevolgd door wonen en werkgelegenheid. Integratie van nieuwkomers staat stijf onderaan.

Bijna de helft van de Brabanders voelt zich onvoldoende gehoord door politici in Den Haag.

