Van Manchester City naar FC Eindhoven is een logische stap voor Iker Pozo

Het was afgelopen zomer een opmerkelijke transfer: FC Eindhoven huurde de Spanjaard Iker Pozo van Manchester City. Voor de buitenwacht was het opvallend, maar voor Pozo geheel logisch. “Ik wilde voor een eerste team spelen.”

Het is nogal een stap: als Spaanse jeugdspeler bij Manchester City de tijdelijke overstap maken naar het Jan Louwers Stadion in Eindhoven. Toch heeft Pozo zich snel en makkelijk aangepast aan zijn nieuwe omgeving.

"Ik ben niet graag alleen.”

“Ik woon in Eindhoven, samen met mijn ouders. Dat maakt het wel makkelijker. Ik ben niet graag alleen”, zegt de 20-jarige Pozo. De familie Pozo heeft letterlijk alles over voor het voetbalsucces van Iker en oudere broer José (24), die inmiddels in de Keuken Kampioen Divisie van Spanje speelt bij Rayo Vallecano.

Toen Iker 8 was, verhuisde het gezin van de badplaats Fuengirola naar Madrid, waar Pozo's oudere broer voor Real Madrid ging spelen. Uiteindelijk werd Iker ook gescout door ‘De Koninklijke’. Het gezin verhuisde vier jaar later naar Manchester, aangezien de oudste broer gescout was door Manchester City. “En toen kon ik ook daar gaan voetballen”, vertelt Pozo.

“De optie om bij het eerste van Manchester City te komen, was er niet."

Na een groot deel van de jeugdopleiding te hebben doorlopen, mocht Pozo tweemaal mee met het eerste team van Manchester City op trainingskamp in Amerika. Maar uiteindelijk redde Pozo het nog niet om door te breken bij de koploper in Engeland.

“De optie om bij het eerste te komen, was er niet. FC Eindhoven meldde zich snel en ze spraken veel vertrouwen in me uit. Ze vertelden me dat ik wel eens een bepalende speler kon worden en het gevoel was bij mij meteen goed.”

Pozo kende FC Eindhoven nog niet en moest daarom even aan een andere club denken. “Ik dacht wel even aan PSV Eindhoven, ja”, lacht Pozo. “Ik ken de topteams in Nederland wel, maar de clubs daaronder niet. Maar al gauw had ik door dat het om FC Eindhoven ging en daar was en ben ik nog altijd heel blij en gelukkig mee.”

"Geblesseerd langs de kant zitten is echt niks."

Hoewel Pozo de afgelopen maand geblesseerd moest toekijken, is het wel duidelijk dat de Spaanse middenvelder een belangrijke pion is bij het FC Eindhoven van trainer Ernie Brandts. Pozo kwam tot dusverre tot 20 duels en 2 goals. “Misschien kan ik zondag weer meedoen. Natuurlijk is mijn eigen ontwikkeling van belang, maar ik wil ook graag het team helpen zodat we goede resultaten kunnen behalen. Geblesseerd langs de kant zitten is echt niks, dus ik hoop snel weer van waarde te kunnen zijn.”

Wat volgend seizoen gaat brengen of waar hij zal gaan spelen, weet Pozo nog niet. "Natuurlijk wil ik alsnog slagen bij Manchester City. Maar ik weet niet of dat nu realistisch is. Ik weet niet wat mijn opties gaan zijn voor komend seizoen, dus daar kan ik weinig over zeggen."

