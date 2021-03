De stem van Boekel: 'Is die avondklok nou echt zo nodig?'

Wachten op privacy instellingen... Foto: Spot on Stories Volgende Vorige vergroot 1/2 Op wie stemmen de inwoners van Boekel op 17 maart?

Op wie stemmen Brabanders op 17 maart? En waarom? In aanloop naar de verkiezingen steekt Omroep Brabant de anderhalve meter lange thermometer in de samenleving. In Boekel blijft corona een overheersend thema.

Anna Deems & Mattijs Smit Geschreven door

Als het coronavirus ergens hard heeft toegeslagen, is het wel in Boekel. In het voorjaar van 2020 overleden in slechts vier weken tijd 21 inwoners aan de gevolgen van het virus. Dat laat zijn sporen na in een hechte gemeenschap.

Veel bewoners zijn nog altijd waakzaam. In het najaar bleef het aantal besmettingen vergeleken met veel andere plaatsen in Nederland niet voor niets langere tijd erg laag in het dorp.

"Kritiek achteraf is makkelijk."

Ook hebben bewoners doorgaans respect voor het coronabeleid. Zoals de jonge vader die op de spoedeisende hulp werkt en het van dichtbij heeft meegemaakt. "Het is makkelijk om achteraf kritiek te hebben. Maar ik denk dat er weloverwogen besluiten zijn genomen en er naar eer en weten is gehandeld."

Toch komt ook in Boekel aan het uithoudingsvermogen een eind. In een steeds langere lockdown met nieuwe maatregelen en weinig versoepelingen, lijkt de rek er een beetje uit. Eind januari brak de politie er een illegaal feestje af, de invoering van de avondklok bleek een brug te ver.

"De kindjes mochten zó lang niet naar school."

Het is een duidelijke tweestrijd voor veel bewoners: ze begrijpen de noodzaak van veel maatregelen, maar snakken naar iets meer vrijheid. Is die avondklok nou echt zo nodig, vraagt bijvoorbeeld Tanja zich af. "Je ging toch al niet naar buiten als het niet nodig was."

Ze voelt vooral de pijn van haar kinderen. Ze staan al tijden op de wachtlijst voor zwemles. En even langs bij opa en oma? Het zit er allemaal niet in. "En ze mochten zo lang niet naar school. Ik heb ook een kleintje op het speciaal onderwijs, zie het maar eens uit te leggen."

"Mijn broer is overleden aan corona."

Voor anderen staan toch de risico’s van het virus voorop, bij hen kwamen de gevolgen wel heel dichtbij. "Mijn broer is overleden aan corona. Dat was heftig", vertelt Wim. "Hij was een van de eersten. Daardoor ga je er wel wat bewuster mee om."

Het inenten duurt hem wel te lang, hij zit er echt op te wachten. "Zodra ik een uitnodiging heb, bel ik om een afspraak te maken. Zo krijgen we ook een beetje meer vrijheid terug." Zijn stem gaat naar de VVD, die staan volgens Wim ook voor vrijheid: "Ze laten veel initiatieven aan particulieren en de democratie."

"Ik wil een premier die meer denkt."

De VVD en het CDA lijken het goed te doen in Boekel. Maar er zijn ook bewoners met kritiek op de gevestigde partijen, zoals Huub. "Ik wil een premier die niet alleen aan het lachen is, maar eentje die meer denkt." Zijn stem gaat deze keer naar de SP. "Die hebben het goed gedaan met de toeslagenaffaire."

LEES OOK:

Bekijk alle verhalen over de verkiezingen op www.omroepbrabant.nl/verkiezingen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.